Безліч користувачів мережі підтримали дівчину й захопилися її хитрою помстою.

Дівчина помстилася своєму бойфренду-зраднику, змусивши його думати, що вони збираються в розкішну поїздку в Дубай на його 21-й день народження.

Як повідомляє Daily Mail, ошукана дівчина звернулася до Стеф — власниці компанії Foilux, що створює подарункові сертифікати у вигляді квитків на літак.

Для дівчини, яку зрадив коханий, Стеф виготовила унікальний сертифікат - з написом про зраду. Вона розповіла, що 21-річний Діллан подумає, що його кохана дівчина бере його із собою в Дубай. "Але це не Дубай, а прощавай!" - пожартувала власниця малого бізнесу.

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Вранці в день народження дівчина вручила невірному бойфренду сертифікат. Він дуже зрадів, але коли стер захисний шар, побачив під ним напис: "Я знаю, що ти мені зраджуєш, виродку".

Стеф вважає ідею своєї клієнтки геніальною, адже та застала бойфренда-зрадника зненацька. "Дуже дякую цій хоробрій дівчині за те, що вона пішла від цієї токсичності й організувала цей план", - пишуть у мережі в коментарях під розказаною Стеф історією.

Як дівчина випадково розкрила зраду хлопця

Користувач TikTok Кайла Гарднер зловила свого партнера на зраді. Викрити невірного коханого вона змогла за допомогою трансляції з камери відеоспостереження на круїзному лайнері.

Дівчина була здивована, коли побачила під час трансляції свого бойфренда, який фліртував з іншою дівчиною на борту лайнера.

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