У «Світ навиворіт. Пакистан» стартує цикл програм про регіон Гілгіт-Балтистан в горах Кашміру, де в річках знаходять скарби, найсильніші шамани світу пророкують майбутнє, а люди живуть більше 100 років.

У новій серії тревел-шоу «Світ навиворіт», яка вийде на каналі «1+1» 6 березня о 18:20, Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв зі спекотної пустелі вирушають на північ країни, у велику експедицію по гірському Пакистану.

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За легендами, саме тут, на стику тектонічних плит, у гірській системі Каракорум знаходиться джерело енергії неймовірної сили. Команда вирушить у загадкову долину річки Хунза, де лише півстоліття тому правили жорстокі королі. Ці місця пов'язують з містичною країною Шангрі-Ла, яку ще називають «раєм на Землі». Її намагалися знайти багато мандрівників, адже тут, за легендами, знаходиться фонтан безсмертя, повідодомляє прес-служба «1+1».

«Ця експедиція в гори відрізняється від усіх попередніх. Ми вирушаємо у дійсно містичне місце, де відбуваються речі, які можна сміливо назвати надприродними. Наша мета — знайти найсильніших шаманів Пакистану. І на шляху до цієї мети ми побачимо ніби абсолютно іншу планету», — поділився Дмитро Комаров.

Телеведучий зізнався, що не дивлячись на величезний досвід подорожей, гірська частина експедиції по Пакистану по-справжньому здивувала його.

«Я не міг повірити, коли стояв біля фантастично красивого озера Аттабад, що воно з'явилося не мільйон, а лише 10 років тому, після страшної природної катастрофи. Причому, трагедія стала поштовхом для розвитку туризму, перетворивши це загублене у горах місце на найпопулярніше серед туристів у Пакистані. Або не вірив своїм очам, коли їхав за кермом по ідеальному автобану високо в горах — Каракорумському шосе, яке не дарма негласно називають восьмим чудом світу. Шосе проходить у тому місці, де проходив легендарний Шовковий шлях. Це не просто дорога, а стратегічний проект Пакистану і Китаю, який дуже скоро кардинально змінить для Піднебесної систему розповсюдження товарів по світу», — поділився Дмитро Комаров.

Найцікавіше, що появу озера після природної катастрофи передбачали ще древні шамани, які попереджали жителів тодішнього князівства, що це обов'язково станеться.

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв потраплять у королівські палаци, в одному з яких можна побачити колону, де за легендою, кілька століть тому замурували одного з претендентів на престол.

Вони дізнаються, як ще могли стратити в ті часи, і чому до страти частіше присуджували королівських чиновників, а простих людей лише саджали до темниці.

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Автор: Марина Григоренко