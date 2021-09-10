Який викуп за наречену дають в пакистанській пустелі, чому наречений не може їсти на власному весіллі - у новому випуску "Світу навиворіт".

У суботу, 11 вересня, о 18:30 на 1+1 вийде новий випуск пакистанського сезону шоу "Світ навиворіт", в якому Дмитро Комаров побуває на весіллі посеред пустелі, де молодята жодного разу не бачили одне одного, наречений одягнений в костюм з грошей, а гостей пригощають екзотичними пустельними стравами.

"Ми побували на весіллі, де наречений і наречена ні разу не бачили одне одного. Про шлюб домовилися батьки, і пара вперше побачиться на своєму весіллі. І це не одразу. Ще одна особливість її в тому, що це весілля індуїстів в мусульманській країні. Але тут все проходить не за традиційним канонами індуїстських весіль. Це - пустеля, тут свої ритуали", - розповів Комаров.

Читайте такожУ новому випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" показали, як добувають "біле золото" Карпат (відео)Ведучий-мандрівник вирушив в одну з найбільш незвичайних пустель планети - Тар, щоб дізнатися, чому місцеві народи досі вибирають суворі піски замість комфортних міст, і які дикі традиції вони зберегли від предків.

Пустеля Тар вважається найбільш густонаселеною на планеті. Колись тут текла річка, а на її родючих берегах селилися люди. Це був центр караванної торгівлі. Але річка змінила русло, піски зайняли місце садів, а температура влітку тепер тут сягає 50-ти градусів. Незважаючи на суворі умови, в цій пустелі живе приблизно 12 мільйонів осіб, включаючи територію Пакистану та Індії. Тар - дуже яскрава пустеля, де вирує життя.

Раніше Дмитро Комаров показав так звану "зону племен" на кордоні з Афганістаном, яку нерідко називали найнебезпечнішим місцем на землі. Телеведучий близько познайомиться з пуштунами та в найкращих традиціях програми спробує розібратися, що відчувають, цінують і про що мріють ці грізні на вигляд люди зі зброєю.

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Автор: Ольга Робейко