Таким чином влада країни хоче боротися з нелегальним бізнесом.

Таїланд має намір удвічі скоротити термін безвізового перебування для туристів – з 60 до 30 днів, що торкнеться й українців, які наразі можуть перебувати в країні без візи до двох місяців.

Таке рішення влада цієї популярної країни Південно-Східної Азії ухвалила в рамках боротьби зі зловживаннями з боку мандрівників, що займаються там незаконним бізнесом, пише Bangkok Post з посиланням на заяву міністра туризму і спорту Таїланду Соравонга Тьентхонга.

У липні 2024 року Таїланд дозволив власникам паспортів із 93 країн, включно з Україною, в'їжджати з метою туризму на термін, що не перевищує 60 днів.

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Однак незабаром Асоціація тайських турагентів висловила занепокоєння з приводу зростаючої кількості іноземців, які нелегально працюють або ведуть бізнес у країні, в той час як Асоціація готелів Таїланду заявила, що тривалий безвізовий період може бути частковою причиною збільшення кількості кондомініумів, які незаконно здаються в оренду іноземним гостям.

Зокрема, незаконну діяльність було зафіксовано в таких популярних туристичних точках, як Пхукет, Чіангмай, Паттайя, Хуахін, Самуї та Бангкок.

Як раніше повідомляв УНІАН, одночасна влада Таїланду прагне залучити в країну ще більше туристів, однак так, щоб приїжджі витрачали в країні свої гроші, а не відбирали роботу в місцевих.

Зокрема, минулого року Таїланд оголосив про плани легалізувати казино, а також зробити ставку на "райдужний туризм".

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