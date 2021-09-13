Українці вже понад 10 млн разів скористалися інтерактивною онлайн-картою подорожей світом у час пандемії COVID-19.

У Міністерстві закордонних справ України назвали топ-10 найпопулярніших країн, щодо яких українці шукають інформацію про умови в'їзду у період поширення коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні МЗС у соціальній мережі Facebook.

"Інтерактивною картою МЗС з моменту запуску скористалися вже 10 млн разів. Цей ресурс ми створили минулого року, і за цей час він став одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей", – сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку в МЗС перерахували топ-10 країн, які найчастіше переглядають на карті.

Читайте такожВ МЗС назвали кількість країн, відкритих для українських туристівЗокрема, це Польща, Італія, Іспанія, Туреччина, Греція, Німеччина, Чехія, Франція, Португалія та Кіпр.

"Попри пандемію, наразі більшість популярних туристичних напрямків доступні українцям. Проте, правила в’їзду постійно змінюються. Десь для в’їзду достатньо пред’явити підтверджуючі документи про проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 чи негативний результат ПЛР-тесту, а кудись потрапити можливо лише за умови проходження карантину. Тож всім рекомендуємо користуватися нашою картою", – повідомляє МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2020 року МЗС представило інтерактивну онлайн-карту подорожей світом для українців на час поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, де можна знайти більш детальну інформацію щодо в'їзду до кожної окремої країни.

Автор: Віталій Саєнко