Україна працюватиме над тим, щоб країну частіше відвідували турецькі громадяни, повідомив глава МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця поточного року Туреччину може відвідати рекордна кількість туристів з України – два мільйони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Львові на спільній прес-конференції з главою турецького Міністерства закордонних справ Мевлютом Чавушоглу.

"Із задоволенням відзначили, що очікуємо до кінця року два мільйони українських туристів у Туреччині. Це рекорд", – заявив Кулеба.

Читайте такожУ Туреччині нові карантинні обмеження: чи потрібно туристам здавати ПЛР-тести для відвідування публічних місцьМіністр додав, що Україна хоче, щоб і турецькі громадяни частіше відвідували Україну, і не тільки Київ і Одесу, а й Львів та інші міста.

"Ми над цим будемо працювати", – зазначив чиновник.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що у 2020 році його країну відвідали близько 1 млн українських туристів.

На початку жовтня стало відомо, що в Туреччині як мінімум до кінця поточного року продовжили вимоги до туристів, які в'їжджають в країну, – перед вильотом необхідно показати негативний тест на коронавірус COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.

Автор: Віталій Саєнко