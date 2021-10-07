Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця поточного року Туреччину може відвідати рекордна кількість туристів з України – два мільйони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Львові на спільній прес-конференції з главою турецького Міністерства закордонних справ Мевлютом Чавушоглу.
"Із задоволенням відзначили, що очікуємо до кінця року два мільйони українських туристів у Туреччині. Це рекорд", – заявив Кулеба.
Читайте такожУ Туреччині нові карантинні обмеження: чи потрібно туристам здавати ПЛР-тести для відвідування публічних місцьМіністр додав, що Україна хоче, щоб і турецькі громадяни частіше відвідували Україну, і не тільки Київ і Одесу, а й Львів та інші міста.
"Ми над цим будемо працювати", – зазначив чиновник.
Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що у 2020 році його країну відвідали близько 1 млн українських туристів.
На початку жовтня стало відомо, що в Туреччині як мінімум до кінця поточного року продовжили вимоги до туристів, які в'їжджають в країну, – перед вильотом необхідно показати негативний тест на коронавірус COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.