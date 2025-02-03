Таким чином влада хоче захистити унікальну екосистему від навали відвідувачів.

Іспанські Канарські острови останнім часом дедалі більше потерпають від наслідків надмірного туризму, що вже призвело до масових протестів з боку місцевих жителів.

У зв'язку з цим влада змушена вдаватися до певних заходів стримування. Так, з 3 лютого 2025 року було введено обмеження на відвідування популярного природного парку навколо вулканічної скелі Роке-Нубло (Roque Nublo Protected Area) на острові Гран-Канарія, пише Canarian Weekly.

Зазначається, що нова система бронювання скорочує кількість відвідувачів з 2000 до максимум 300 одночасно.

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Також ці заходи передбачають перерозподіл потоків громадського транспорту.

Як пояснює місцева влада, основна мета цього – захист Роке-Нубло та його природних околиць, запобігання перенаселенню, усунення заторів на дорогах, спричинених незаконним паркуванням, та забезпечення аварійно-рятувальним службам безперешкодного доступу на локацію.

Зазначається, що тепер буде заборонено паркування в безпосередній близькості від Роке-Нубло, зокрема, в популярній паркувальній зоні Деголлада-де-ла-Голета. Замість цього в центрі міст Техеда і Крус-де-Лос-Льянос було виділено дві нові паркувальні зони, звідки відвідувачі зможуть дістатися до початку стежки Роке-Нубло на муніципальних автобусах-шатлах. Поїздка з Техеди займе близько 30 хвилин, а з Крус-де-Лос-Льянос – близько 10 хвилин.

Крім того, буде скориговано автобусний маршрут 18 компанії Global, що з'єднує південну частину острова (вирушаючи і повертаючись до маяка Маспаломас) з Роке-Нубло – це дасть змогу туристам безпосередньо дістатися до початку стежки.

Забронювати відвідування цієї природної пам'ятки можна на офіційному сайті щодня з 9:00 до 17:00. Кожен відвідувач має право запросити до п'яти бронювань, при цьому скасування дозволено не пізніше ніж за три дні – інакше доведеться заплатити штраф, як і за неявку на заброньований час.

При цьому туристичні екскурсійні групи матимуть квоту в 30 відвідувачів кожні дві години.

Місцеві жителі будуть звільнені від необхідності бронювати відвідування Роке-Нубло, але вони повинні будуть підтвердити своє проживання в регіоні відповідними документами.

Крім того, місцева влада розглядає можливість введення екологічного податку на відвідування Роке-Нубло.

Як повідомляв УНІАН, раніше в хорватській Пулі закрили для всіх відвідувачів знаменитий Блакитний грот – через переповненість та екологічну шкоду.

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