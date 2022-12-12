Секс-інспектори не будуть влаштовувати перевірки сімейного стану пар в туристичних місцях.

Влада Балі запевняє, що запроваджена раніше в Індонезії заборона на секс поза шлюбом не торкнеться туристів, відпочиваючих на популярному курортному острові.

"Виходячи з положень нового Кримінального кодексу Індонезії, відвідувачам, які відвідують або живуть на Балі, не потрібно турбуватися", – заявив губернатор Балі Вайан Костер, додавши, що "не буде ніяких перевірок сімейного стану в туристичних місцях, таких як готелі, вілли, гостьові будинки або курорти, чи перевірок з боку державних посадових осіб або громадських груп", повідомляє CNN.

Таким чином влада Балі відреагувала на побоювання міжнародного співтовариства і представників туристичного бізнесу курорту, що нові закони Індонезії, які регулюють секс і шлюб, торкнуться міжнародних мандрівників.

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"На Балі бізнес буде в звичайному режимі – комфортно і безпечно для відвідування. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з відвідувачами з нашою балійською гостинністю і радимо всім сторонам не робити оманливих заяв щодо Кримінального кодексу Індонезії, які можуть підірвати туризм на Балі", – заявив місцевий губернатор.

Повідомляється, що його слова послідували за офіційним роз'ясненням представника уряду Індонезії Альберта Ар'єса минулого тижня, що іноземним інвесторам і мандрівникам не варто турбуватися про переслідування за законом. "Конфіденційність людей все ще гарантується законом, тому турбуватися нема про що", – сказав він.

Заборона на секс поза шлюбом в Індонезії

На початку грудня 2022 року парламент Індонезії схвалив новий Кримінальний кодекс, який забороняє секс поза шлюбом. Причому це стосується не тільки громадян країни, а й іноземців.

За порушення цього закону каратимуть ув'язненням на строк до одного року. Новий Кримінальний кодекс набуде чинності через три роки.

Новий закон викликав хвилю критики як всередині країни, так і за її межами, адже його норми є втручанням в особисте життя і зазіхають на свободу самовираження.

Зараз в Індонезії законодавчо заборонена подружня зрада, але не дошлюбний секс.

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