Влада і жителі данської столиці стурбовані криміногенною ситуацією у вільному місті Християнія.

Мер столиці Данії Софі Хесторп Андерсен звернулася до туристів та іноземних студентів з проханням утриматися від покупки канабісу на вулиці Пушер в Християнії, щоб зупинити зростання бандитського насильства у вільному місті Копенгагена.

Хоча покупка травички для п'ятничної вечірки "може здатися невинною", але гроші в кінцевому підсумку опиняться в "кишенях злочинних угруповань, які стріляють на наших вулицях і наражають на небезпеку невинних людей", цитує Андерсен Bloomberg.

Її прохання прозвучало після того, як минулого місяця в Християнії з вогнепальної зброї був убитий 30-річний чоловік і ще чотири людини отримали поранення на тлі триваючого конфлікту між двома бандами. Ці події спонукали жителів популярної туристичної пам'ятки вимагати закриття так званої вулиці Пушер.

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"Я хотіла б закликати не тільки жителів Копенгагена, але також сотні тисяч приїжджих туристів і багатьох нових іноземних студентів, які щойно переїхали в Копенгаген, триматися подалі та утримуватися від покупки марихуани або інших наркотиків на Пушер-стріт... Досить підтримувати цинічні банди!", – заявила мер данської столиці.

Вільне місто Христианія – цікаві факти

Християнія – неофіційна самоврядна комуна, розташована в районі Христиансхавн у Копенгагені. У 1960-х роках столичні сквотери почали займати тут занедбані після Другої світової війни казарми і прилеглі до них півострова-залишки оборонних валів. У вересні 1971 року самосели проголосили тут Вільне місто з власним соціалістичним устроєм. І хоча поліція кілька разів намагалася їх виселити, результату це не принесло: територія була великою, а сквотерів було дуже багато. У підсумку питання про комуну піднялося на урядовому рівні, і в 1972 році Християнія уклала угоду з Міністерством оборони про оплату електроенергії і води, отримавши статус "соціального експерименту".

Нині головна пішохідна вулиця Християнії – Пушер-стріт вважається центром копенгагенської наркоторгівлі: за межами цієї вулиці торгувати наркотиками заборонено. В цілому по Данії вживання марихуани дозволено тільки в медичних цілях.

Більшість культурних установ Християнії також розташовані на Пушер-стріт, фотозйомка на цій вулиці заборонена.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Амстердама (Нідерланди) ухвалила рішення заборонити курити марихуану в кварталі червоних ліхтарів.

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