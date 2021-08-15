На експозиції просто неба зібрали світлини про події, які відбувалися в Україні за часів незалежності.

На одній із центральних вулиць Праги відкрили фотовиставку, де зібрали світлини з найвизначніших подій з часів здобуття Україною незалежності 24 серпня 1991 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Виставку урочисто відкрив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Ми хочемо донести європейцям та безпосередньо чехам правду про те, що відбулося у 2014 році: окупація Криму, агресія на Донбасі, про нашу армію. Також ця виставка є унікальною, бо спрямована також на чесько-українські відносини. Наприклад про Вацлава Гавела та Україну та про українців, які жили і живуть тут у Чехії", – розповів Перебийніс.

На експозиції просто неба зібрали дипломатичні, культурні, наукові та спортивні події, які відбувалися в Україні за часів незалежності.

Водночас на виставці є також світлини, які зображають і трагічні події сучасної історії України, наприклад, російську агресію у Криму та на Донбасі.

Триватиме експозиція "30 років свободи" до 30 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Тамара Отовська