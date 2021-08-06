У заповіднику збираються побудувати п’ять спостережних веж, біля яких облаштують кемпінги.

У Чорнобильській зоні влаштують спеціальні локації для бердвотчингу (вивчення пернатих у їхньому природному середовищі).

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

У заповіднику збираються побудувати п’ять спостережних веж, біля яких облаштують кемпінги.

"У зоні відчуження облаштують локації для спостереження за птахами в дикій природі та популяризація бьордвотчингу – інформативного й гуманного способу вивчення пернатих у природному середовищі", – йдеться в повідомленні.

Ініціатори проекту сподіваються на те, що це привабить українських та іноземних бердвотчерів.

"Чорнобильський заповідник розташований на перехресті великих пташиних міграційних шляхів. За сезон тут пролітає 30–50 тисяч гусей, 150–200 тисяч качкоподібних і до 1,5 мільйона інших пернатих. Окрім того, на заповідній території зафіксовано багато колоній лелекоподібних, сивкоподібних, гусеподібних, пеліканоподібних та інших птахів", – додали там.

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Автор: Олег Давигора