25 квітня Міжнародні авіалінії України здійснять вже четвертий політ до Чорнобильської АЕС - напередодні 35-річчя з дня аварії на атомній електростанції.
Читайте такожUber хоче взятися за доставку наркотиківЕкскурсійний рейс авіакомпанія виконає на регіональному реактивному літаку Embraer 195 з аеропорту Бориспіль, пише avianews.com.
Окрім того, учасники туру зможуть подивитися з висоти на покинуте місто атомників - Прип'ять, евакуйоване у 1986 році. Під час польоту гід компанії, що спеціалізується на офіційних екскурсіях до Прип'яті та ЧАЕС, розповість пасажирам про аварію на станції й зону відчуження.
Дорогою до Чорнобиля і назад літак низько пролетить й над Києвом. Пасажири з обох бортів зможуть подивитися на лівий і правий береги української столиці з висоти близько 900 метрів.
Після повернення до аеропорту учасникам екскурсії покажуть найбільший пасажирський літак в Україні - Boeing 777.
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