Через сильну пожежу перекрита траса на Афіни.

Кілька країн Європи страждають від масових лісових пожеж. Вогонь охопив західну частину Греції, рятувальники евакуюють людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На заході Греції спалахнули сосни та оливкові дерева. Через пожежі в лікарнях опинилися вже 16 осіб. При цьому знищено близько 20 будинків, а рятувальники евакуювали жителів п'яти сіл й туристів з декількох пляжів.

Через сильну пожежу перекрита траса на Афіни. Боротися з вогнем заважає 40-градусна спека та сильний вітер.

Пожежі в Туреччині

28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан - 32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж залучені тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У зв'язку з лісовими пожежами влада ряду провінцій ввели заборону на відвідування лісових масивів.

Автор: Анастасія Горбачова