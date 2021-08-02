В країні вирують лісові пожежі, вогонь наближається до міст.

У центрі материкової Італії, в регіоні Абруццо, спалахнули масштабні лісові пожежі.

Про це з посиланням на ANSA повідомляє "Європейська правда".

Пожежі у хвойних лісах тривають одразу у кількох осередках та вже призвели до багатогодинних затримок поїздів та автомобілів на трасах.

Як повідомляється, особливо потерпає від пожежі місто Пескара. Подекуди вогонь підступив до житлових будинків та змусив втікати людей з пляжів - іскри, підхоплені вітром, принесли вогонь і туди.

"Ця частина є заповідником - і вона повністю зруйнована. Шкода для довкілля просто неймовірна. Це серце міста, це наші зелені легені - і тепер цього більше немає", - повідомив мер міста.

Також, за даними видання, у муніципалітеті Ортона на Адріатичному узбережжі пожежа зайшла на територію міста та змусила евакуюватися кілька сотень людей.

Як повідомляв Погода УНІАН, у Греції, Туреччині та на півдні Італії триває боротьба з лісовими пожежами.

У Туреччині загинуло щонайменше вісім осіб. В роботах з гасіння полум'я залучені тисячі фахівців, які працюють при температурі повітря близько 40 градусів.

На Сицилії проти лісових пожеж борються 800 пожежників. На цьому острові, а також у Калабрії та Адріатичному регіоні Апулії до боротьби проти вогню задіяні пожежні літаки.

Через спеку багато пожеж спалахнуло і в Греції. Через проблеми з диханням до лікарень потрапили щонайменше 16 людей. Поблизу невеликого містечка Егіон зруйновано кілька будинків.

Автор: Катерина Лиманська