Солерос росте на засолених грунтах, де не росте більше нічого.

У Херсонській області, на Арабатській стрілці, готують страви з солеросу або "морської спаржі". Дику рослину можна знайти на солоних ґрунтах поблизу морів і лиманів, і на Сиваші.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Морська спаржа" росте там, де не росте більше нічого, а саме на засолених грунтах. Під час екскурсії ресторатори Анна та Ольга дізналися, що солерос можна їсти та вирішили його приготувати.

"В першу чергу, ми експериментували на собі, на наших родичах, на дітях та на друзях. Щоб упевнитися в безпеці вживання його в їжу, ми відправили зразки в Харківський інститут харчових технологій", - розповіла Ганна.

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"Він містить більше 14 мікро- та макроелементів, які потрібні для здорового харчування. Як дикоросла рослина, вона не схильна до селекції", - пояснила дівчина.

Як з'ясувалося, "морську спаржу" готували місцеві жителі й раніше, але рецептів майже не збереглося.

"Місцеві жителі розповідали, що раніше маринували солерос. Його використовували при консервації огірків, томатів", - додала Ольга.

Солерос, як і спаржа, готується швидко. У ледь обсмажений солерос додають горіхи та посипають пармезаном. Крім того, мелений сухий солерос використовують замість солі, щоб приправити вже готові страви. В одній чайній ложці такої "солі" міститься добова доза необхідних мікроелементів для організму. Також з ним готують чіпси з лаваша і навіть чізкейки.

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Автор: Анастасія Горбачова