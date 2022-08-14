Зараз громадян РФ не хвилюють масові вбивства українців.

Війна в Україні триває півроку, але росіян не хвилюють масові вбивства наших громадян і трагедії в Бучі, Ірпені та Маріуполі. Тільки розмови про потенційну заборону на в'їзд до ЄС змусили їх задуматися про відповідальність. Ось чому необхідно ввести візові обмеження для жителів РФ.

Таке пояснення опублікував на своїй персональній сторінці в Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до бунту в Росії", — написав Подоляк.

Нагадаємо, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні 2 тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%. А чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, запропонує країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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