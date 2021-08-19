Таким чином, згідно із заявою правоохоронців, вони відповіли на звинувачення в розпиленні "газу з інфекцією".

Литовська поліція відповіла жартом на повідомлення про те, що правоохоронці діяли незаконно на протесті 10 серпня.

Того дня біля будівлі парламенту Литви відбулася акція проти запровадження санітарних паспортів і почалися заворушення. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Як пише Delfi, згодом налаштовані проти вакцинації користувачі соціальних мереж почали поширювати повідомлення про нібито незаконні дії поліції.

Увечері 18 серпня поліцейські опублікували на своїй сторінці у Facebook допис у відповідь, пожартувавши, що в разі чого обіцяють застосувати "газ з вакциною".

"Творцям і послідовникам теорій змови, а також усім, хто в них вірить: якщо 10 серпня поліція застосувала газ з інфекцією, повідомляємо, що наступного разу (за необхідності) використовуватимемо газ з вакциною", - йдеться в дописі.

Під час заворушень 10 серпня постраждали 18 правоохоронців. 26 осіб, підозрюваних в організації заворушень, затримані. При цьому одного із затриманих підозрюють ще й у зберіганні наркотичних або психотропних речовин.

Крім того, розпочато розслідування за статтею незаконний збір інформації про життя приватної особи - після того, як у соціальних мережах просили за винагороду розкрити особистості правоохоронців, які брали участь у придушенні заворушень.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова