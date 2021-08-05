Нещеплених громадян можуть відсторонити від роботи.

Влада Литви має намір обмежити право на роботу громадян, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація буде введена тільки для окремих професій.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сейм Литви в першому читанні прийняв законопроект, де визначено перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова.

Щепитися від коронавірусу до жовтня необхідно:

медик;

педагог;

соціальним працівникам.

Читайте такожБайден закликав платити по $100 щепленим від коронавірусу американцямВідзначається, що не робити щеплення можуть тільки ті, у кого є медичні протипоказання до вакцин від коронавірусу.

Парламентарії мають намір прийняти закон як терміновий. У свою чергу опозиція погрожує зібрати необхідну кількість підписів, щоб його заблокувати документ і спробувати провести референдум з цього питання.

Як раніше повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Джозефа Байдена готується зобов'язати майже всіх в'їжджаючих іноземців повністю вакцинуватися проти COVID-19.

Такий план розробляється в рамках остаточного скасування обмежень, що забороняють в'їзд в США більшості іноземних громадян.

Автор: Анастасія Горбачова