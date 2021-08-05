Влада Литви має намір обмежити право на роботу громадян, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація буде введена тільки для окремих професій.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Сейм Литви в першому читанні прийняв законопроект, де визначено перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова.
Щепитися від коронавірусу до жовтня необхідно:
- медик;
- педагог;
- соціальним працівникам.
Читайте такожБайден закликав платити по $100 щепленим від коронавірусу американцямВідзначається, що не робити щеплення можуть тільки ті, у кого є медичні протипоказання до вакцин від коронавірусу.
Парламентарії мають намір прийняти закон як терміновий. У свою чергу опозиція погрожує зібрати необхідну кількість підписів, щоб його заблокувати документ і спробувати провести референдум з цього питання.
Як раніше повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Джозефа Байдена готується зобов'язати майже всіх в'їжджаючих іноземців повністю вакцинуватися проти COVID-19.
Такий план розробляється в рамках остаточного скасування обмежень, що забороняють в'їзд в США більшості іноземних громадян.