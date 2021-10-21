Тепер у готельних закладах після 22:00 вимагатимуть сертифікати вакцинації, підкріплені документом, що засвідчує особу.

В Сербії з 23 жовтня запроваджують COVID-перепустки у сфері гостинності

Про це заявила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч, передає Euractiv.

За її словами, в готельних закладах після 22:00 вимагатимуть сертифікати вакцинації, підкріплені документом, що засвідчує особу.

Відтепер COVID-перепустки необхідні для будь-якого святкування в приміщенні. Для їх отримання будуть потрібні дві дози вакцини COVID-19, ПЛР-тест або тест на антиген.

На сьогодні, за даними прем'єра, близько 2,94 мільйона дорослих (54,6%) в Сербії отримали першу дозу вакцини, а 2,83 мільйона (52,5%) - другу. Понад 792 тисяч осіб, або 15% дорослого населення, отримали третю дозу.

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Нагадаємо, українцям збільшили термін безвізового перебування в Сербії. Зокрема, почала діяти угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Сербії про внесення змін до Угоди про відмову від візових вимог для громадян.

Положенням Угоди передбачається збільшення терміну дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

Автор: Денис Прядко