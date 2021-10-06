Нововведення почне діяти з 15 жовтня 2021 року.

Республіка Сербія втричі збільшила для українців термін дозволеного перебування на своїй території.

Про це повідомляє прес-служба Державного агенства розвитку туризму в Україні на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, з 15 жовтня 2021 року набирає чинності угода про внесення змін до угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сербія про відмову від візових вимог для громадян. Оновлена угода передбачає збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в межах безвізового режиму з 30 днів протягом 60 днів до 90 днів протягом 180 днів.

При цьому, за умовами безвізу України з ЄС, українці-власники біометричних паспортів і до цього мали право перебувати в Сербії до 90 днів протягом 180 днів.

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Зауважимо, наразі мешканці України можуть в'їхати до Сербії за умови наявності негативного результату ПЦР-тесту на коронавірус, зробленого протягом останніх 72 годин. При цьому Сербія не визнає видані в Україні сертифікати вакцинації.

Як повідомляв УНІАН, раніше український лоукостер SkyUp запустив прямі рейси з Києва до сербської столиці Белграду.

Автор: Марина Григоренко