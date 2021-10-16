Положенням угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізових поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

Українцям збільшили термін безвізового перебування у Сербії.

Про це повідомило посольство України в Сербії, пише "Європейська правда".

Зокрема, почала діяти угода між кабінетом міністрів України та урядом Сербії про внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян.

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Положенням угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на саміті Україна-ЄС, який відбувся напередодні у Києві, жодним чином не згадувалися загрози для безвізового режиму з Євросоюзом.

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Автор: Вікторія Гордієнко