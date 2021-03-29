У Євросоюзі мають намір до літа запровадити "цифрові зелені сертифікати", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.

У Єврокомісії повідомили про підстави, на яких громадяни з третіх країн зможуть отримати «цифрові зелені сертифікати» вакцинації від COVID-19.

Читайте такожПроробляються різні рішення: в МЗС розповіли про ситуацію з "паспортами вакцинації" для подорожейЯк передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав представник Єврокомісії Крістіан Віганд.

"Що стосується громадян з третіх країн, як ви пам'ятаєте, на даний момент, подорожі осіб з третіх країн до ЄС без нагальної потреби обмежено. За винятком деяких країн. Громадяни ЄС, які можуть подорожувати, бо мають правові підстави, зможуть отримати «цифрові зелені сертифікати».

А ті, хто не є громадянами країн ЄС, зможуть подати запити на отримання сертифікатів до тих країн-членів, у які планують в’їжджати. При цьому необхідно буде надати всю необхідну інформацію, в тому числі достовірні дані про щеплення", - сказав Віганд.

Своєю чергою відповідні органи країн ЄС мають проаналізувати надану інформацію, перевірити її достовірність, а потім вирішити, чи видавати цим іноземцями цифрові зелені сертифікати.

Крім того, речник повідомив, що існує ще один варіант, який стосується середньострокової перспективи. Зокрема, Єврокомісія може ухвалити рішення про визнання «паспортів вакцинації», що видаються у третіх країнах.

Паспорти вакцинації для туристів

17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції Європейської комісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.

Сьогодні, 29 березня, президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки «паспортів вакцинації», в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.

Раніше у МОЗ неодноразово запевняли, що Україна видаватиме міжнародні свідоцтва про вакцинацію лише для виїзду громадян за кордон, а жодних інших «імунних паспортів» в країні не впроваджуватимуть.

5 березня директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге висловився проти запровадження в ЄС «паспортів вакцинації».

Експерти вважають, що запровадження «паспортів вакцинації» може стати новою системою дискримінації людей.

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Автор: Віталій Саєнко