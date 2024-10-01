Нова послуга Uber Safari запрацює вже з 2 жовтня в південноафриканському Кейптауні.

Додаток для замовлення таксі Uber уже давно вийшов за межі звичайних послуг із перевезення пасажирів із пункту А в пункт Б. Після польотів на повітряних кулях у турецькій Каппадокії та водних перевезень Європою сервіс вирішив узятися за організацію африканського сафарі.

Як повідомляється на сайті компанії, нова послуга Uber Safari запрацює вже цього тижня в Кейптауні (Південна Африка), пропонуючи пасажирам "легкий доступ до одного з найбільш знакових вражень Африки одним натисканням кнопки".

Організатори обіцяють, що в рамках одноденної поїздки туристи зможуть побачити так звану африканську "велику п'ятірку" – левів, слонів, буйволів, гепардів і носорогів.

Відео дня

Повідомляється, що послуга передбачає трансфер із Кейптауна на автомобілі з брендом Uber Safari в приватний заповідник Aquila Private Game Reserve, де гостей зустрінуть вітальним перекусом. Після цього туристів пересадять у традиційний сафарі-автомобіль із досвідченими єгерями та польовими гідами. По завершенню сафарі мандрівники ще матимуть змогу прогулятися Аквілою, а потім їх повернуть до Кейптауна.

Бронювання послуги стане доступним у застосунку Uber з 2 жовтня 2024 року, його можна буде оформити заздалегідь за 90 днів до туру – закриватися бронювання буде за 24 години до поїздки. Uber Safari працюватиме по п'ятницях і суботах до кінця січня. Вартість поїздки становитиме 200 доларів США, взяти в ній участь зможуть максимум четверо гостей.

Очікується, що кількість поїздок Uber Safari буде обмежена. Пасажирам, які бажають забронювати тур, рекомендується робити це заздалегідь.

Як повідомляв УНІАН, цього літа під час сафарі в Національному парку Піланесберг у Південній Африці туриста з Іспанії на смерть затоптало стадо слонів після того, як він порушив заборону і вийшов з автомобіля, щоб сфотографувати тварин.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для мандрівок та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.