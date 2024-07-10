Турист вийшов з машини попри заклики цього не робити і розлютив ватажка стада слонів.

У Національному парку Піланесберг у Південній Африці туриста з Іспанії на смерть затоптало стадо слонів після того, як він вийшов з автомобіля, щоб сфотографувати тварин.

За даними місцевої поліції, 43-річний мандрівник вирушив на сафарі разом із трьома іншими людьми минулої неділі. Під час поїздки вони помітили стадо слонів, зокрема і кілька слоненят, пише The Independent.

Представник місцевого управління з туризму Пітер Нел повідомив репортерам, що ватажок стада "схвилювався", оскільки з ними були маленькі слоненята, а тому напав на туриста. Інші слони в стаді також приєдналися до атаки.

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За повідомленням південноафриканського видання The Citizen, туриста спершу доправили до лікарні, де він пізніше помер від отриманих травм.

"Відвідувачі парку повинні розуміти, що це дикі тварини. Ви не можете просто вийти з машини і підійти до тварини. Селфі або можливість сфотографуватися з твариною, яка може побачити у вас загрозу або загарбника їхньої території, можуть мати жахливі наслідки", – прокоментувало інцидент неназване джерело.

Своєю чергою генеральний директор Північно-Західної ради з парків і туризму Південної Африки Тамі Матшего розповів місцевому новинному виданню Netwerk24, що незважаючи на попередження з боку його попутників і пасажирів двох інших транспортних засобів, що були поруч, загиблий турист, на жаль, не дослухався до них.

"Туристам постійно нагадують про те, як важливо залишатися у своїх транспортних засобах під час відвідування парку, а також зберігати безпечну відстань між тваринами та їхніми транспортними засобами. Дайте тваринам можливість вільно пересуватися і виходьте з транспортних засобів тільки в безпечно відведених місцях", – додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, смерті внаслідок контактів із тваринами є однією з найпоширеніших причин загибелі туристів.

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