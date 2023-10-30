Послуга Uber Balloon стала доступною в національному парку Гереме з минулого тижня.

Сервіс таксі Uber запустив в Туреччині нову послугу, що дозволяє любителям гострих вражень забронювати політ на повітряній кулі у Каппадокії через мобільний додаток Uber Reserve.

Як повідомила прес-служба компанії, послуга Uber Balloon стала доступною в національному парку Гереме, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з минулого тижня.

Повідомляється, що 1,5-годинний політ на повітряній кулі від Uber обійдеться в 150 євро з людини, включаючи дорогу на таксі з міста Гереме до місця зльоту. Варто відзначити, що інші туристичні компанії, що пропонують польоти на повітряних кулях в Каппадокії, беруть за послугу в середньому таку ж суму.

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Очікується, що кількість поїздок на повітряній кулі Uber буде обмежена і буде залежати від погодних умов. Пасажирам, які бажають забронювати рейс, рекомендується зробити це заздалегідь, використовуючи функцію Uber Reserve в додатку, мінімум за 12 годин до вильоту.

При цьому на честь запуску буде доступно 100 безкоштовних польотів. Вони будуть обмежені чотирма людьми на день до закінчення терміну дії пропозиції 19 листопада.

Додавання польотів на повітряній кулі в додаток Uber є частиною проекту компанії Go Anywhere. Серед іншого, в рамках проекту вже були запущені такі ексклюзивні туристичні послуги, як Uber Boat на грецькому Міконосі та Uber Sleigh в Лапландії.

Політ на повітряній кулі в Каппадокії

Однією з найпопулярніших туристичних розваг в Туреччині є польоти на повітряних кулях над Долиною кохання в районі міста Невшехір в Каппадокії.

Такі польоти зазвичай влаштовуються рано вранці на світанку протягом усього року, проте найкраще планувати таку екскурсію в період з квітня по травень і з вересня по жовтень. Саме в ці місяці погодні умови максимально сприятливі, а тому ймовірність зриву поїздки мінімальна.

Чим ще можна зайнятися в турецькій Каппадокії, читайте в нашому великому матеріалі.

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