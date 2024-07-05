Нові послуги з використанням водного транспорту будуть доступні в Греції, Іспанії, Італії та Франції.

Додаток для замовлення таксі Uber запускає нові послуги з використанням водного транспорту в Європі, щоб надати туристам можливість дістатися до тих потаємних місць, куди рух громадського транспорту обмежений.

Як пише Euronews Travel, цього літа транспортна компанія запустила нові пропозиції щодо замовлення водного транспорту одразу в кількох популярних країнах – від туристичних круїзів до розкішних яхт: у Греції, Іспанії, Італії та Франції.

Uber Cruise у Парижі

Якраз до Олімпійських ігор у французькій столиці запрацює Uber Cruise – безплатна годинна поїздка, замовити яку можна буде з 12 липня по 3 серпня 2024 року. Учасники круїзу Сеною зможуть помилуватися краєвидами знакових пам'яток, включно з Нотр-Дамом, Лувром і Ейфелевою вежею, насолоджуючись безкоштовним келихом вина.

Відео дня

Limo Boat в Венеції

Хоча круїзним лайнерам наразі заборонено заїжджати до Венеції через надмірний туризм, водні судна залишаються одним із єдиних способів пересування цим італійським містом. Уже з 3 липня 2024 року жителі та гості Венеції можуть викликати водне таксі за допомогою сервісу Uber, замовивши так званий Limo Boat. Такі човни коштують від 120 євро за поїздку і вміщають до шести осіб одночасно, викликати їх можна щодня з 8:00 до 20:00. Послуга доступна майже у 200 спеціалізованих пунктах посадки і висадки по всьому місту.

Uber Boat у Греції

Сервіс із виклику човнового таксі Uber було запущено на грецькому острові Міконос минулого літа. Цього сезону послуга повертається, при цьому її буде розширено і на інші пункти призначення в Греції. З липня 2024 року в застосунку Uber з'явилася можливість використання човна, що дає змогу гостям Афін, Корфу і Санторіні досліджувати по воді навіть важкодоступні пляжі та таверни. На цих грецьких напрямках послуга доступна з 9:00 до 21:00, але ціни варіюються залежно від місця розташування: мінімальна вартість становить від 200 євро за човен.

Uber Yachts на Ібіці

Іспанський острів Ібіца відомий як європейська столиця вечірок, і часто відпочинок там обходиться дуже дорого. Проте, за допомогою нового сервісу Uber із виклику яхт туристи все ж зможуть трохи заощадити (відносно, зрозуміло). Уже з серпня 2024 року щодня о 12:00 з Ібіци можна буде вирушити у восьмигодинну подорож на розкішній яхті Sunseeker компанією до восьми осіб з особистим шкіпером, безкоштовною пляшкою шампанського і закусками місцевого виробництва. Обійдеться це задоволення в "скромні" 1600 євро, у вартість також буде включено трансфер від готелів до пристані, а гості зможуть самі спланувати свій власний маршрут по воді.

Водночас у водних сервісів Uber є один невеликий недолік – через постійно мінливу європейську погоду доступність усіх послуг може бути обмежена.

Як повідомляв УНІАН, восени 2023 року Uber також запустив у Туреччині нову послугу, що дає змогу любителям гострих відчуттів забронювати політ на повітряній кулі в Каппадокії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.