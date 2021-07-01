З 2 по 30 липня угорська сторона перестане пропускати на свою територію людей та транспорт через пункти пропуску «Барабаш» (з українського боку – «Косино») та «Лонья» (з українського боку - «Дзвінкове»).
Про це у четвер, 1 липня, інформує Державна прикордонна служба України.
Як зазначається, головне управління поліції Угорщини повідомило українському прикордонному відомству про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон.
При цьому з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють.
"Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей. ... Детальніше з порядком роботи пунктів пропуску можна ознайомитися за допомогою інтерактивної мапи на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби", - зазначили у відомстві.
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