Документ створює можливість регулярного прямого авіасполучення між країнами.

Україна та Ісландія підписали договір про авіаційне сполучення, який відкриє нові можливості для подорожей українців.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі.

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Міністри закордонних справ підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Ісландії про повітряне сполучення.

Зокрема, угода створює можливість регулярного прямого авіасполучення між двома країнами.

Так, документ визначає порядок регулювання міжнародних польотів між Україною та Ісландією та порядок призначення авіапідприємств, встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів, передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу.

Також угода містить положення з авіаційної безпеки, встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

В'їзд іноземців в Україну:

Кабінет Міністрів заборонив з 3 грудня 2021 року в'їзд в Україну іноземцям з ряду африканських країн. Заборона пов'язана з поширенням штаму "Омікрон".

Автор: Віталій Саєнко