Сейшели відкрились для українських туристів / фото ua.depositphotos.com
Відсьогодні для туристів свої кордони відкрили Сейшельські острови.
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Про це заявив міністр закордонних справ і туризму країни Сільвестр Радегонде, повідомляє ТСН.
Зазначається, що іноземцям, які прибувають до країни не потрібно буде проходити карантин, їм знадобиться тільки негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прильоту.
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