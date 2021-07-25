Нові правила почнуть діяти з 26 липня.

Уряд Португалії відкриє кордони країни для українських туристів. Нові правила почнуть діяти з 26 липня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

"Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Українцям тимчасово дозволили в'їзд на континентальну частину Португалії - з півночі 26 липня до 23:59 8 серпня. Рішення можуть змінити в будь-який момент.

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Що потрібно для в'їзду в Португалію:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду;

швидкий тест на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин.

Крім того, в'їхати в країну можна при наявності COVID-сертифіката, виданого в будь-якій країні ЄС.

Якщо COVID-сертифіката немає, то потрібно мати при собі наступні документи:

вид на проживання в Португалії та негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години, або довідка з результатами тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин;

документи, що підтверджують статус "члена сім'ї громадянина ЄС" і негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години, або довідка з результатами тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин.

Водночас на Мадейру та Азорські острови українці можуть в'їжджати з будь-якою метою.

Як раніше повідомляв УНІАН, у червні прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна за COVID-показниками увійшла в "зелену зону" ЄС.

В останні дні все більше країн почали відкривати кордони для українських туристів. Так, 19 липня свої кордони для громадян України відкрила Латвія. Перед цим для українців відкрилися Данія і Бельгія.

Крім цього, 19 липня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Європейське агентство лікарських засобів має найближчим часом затвердити застосування в Євросоюзі китайської вакцини CoronaVac, що також дозволить в'їзд громадянам з третіх країн, щеплених цією вакциною, до ЄС.

21 липня в ЗМІ з'явилася інформація, що ще шість країн Європи можуть відкрити свої кордони для громадян України.

Автор: Світлана Закелова