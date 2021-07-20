В'їжджати у Фінляндію можуть і ті українці, які щеплені індійською вакциною CoviShield і китайською CoronaVac, хоча ці препарати поки офіційно не схвалені в ЕС.

Фінляндія з 26 липня відкриває кордони для українців, які щеплені проти COVID-19.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації", - повідомив Кулеба.

Він уточнив, що Фінляндія впускатиме щеплених проти COVID-19, в тому числі індійськими та китайськими вакцинами CoviShield і CoronaVac.

Нагадаємо, в даний час Європейське агентство з лікарських засобів затвердило для використання вакцини від коронавірусу Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. А CoviShield і CoronaVac поки не отримали схвалення.

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Відкриття кордонів для українців

Останніми днями все більше країн почали відкривати кордони для українських туристів. Так, 19 липня свої кордони для громадян України відкрила Латвія. Перед цим для українців відкрились Данія та Бельгія.

Крім цього, 19 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Європейське агентство лікарських засобів має найближчим часом затвердити застосування в Євросоюзі китайської вакцини CoronaVac, що також дозволить в'їзд громадянам з третіх країн, щеплених цієї вакциною, до ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко