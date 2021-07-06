Раніше поїзд курсував через день.

"Укрзалізниця" (УЗ) з 7 липня відновлює щоденне курсування нічного швидкісного поїзду "Буковина" №117/118 сполученням Чернівці - Чернігів - Чернівці.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Відзначається, що поїзд вирушатиме з Чернівців о 19:46 щоденно та прибуватиме до Чернігова о 11:22. З Чернігова поїзд відправлятиметься з 8 липня о 16:50, до Чернівців прибуватиме о 07:57.

Прес-служба нагадала, що раніше поїзд Чернівці - Чернігів курсував через день.

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Як повідомляв УНІАН, з 6 липня "Укрзалізниця" прискорила щоденний поїзд №227/228 Київ-Бердянськ, тепер він перебуватиме на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

З 2 липня компанія запустила фірмовий швидкісний поїзд «Інтерсіті» (№747/748) сполученням Київ – Тернопіль.

З 1 липня "Укрзалізниця" відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Зокрема, відновлено щоденне курсування поїздів №960/961 та №962/963 Кошице – Мукачеве – Кошице.

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Автор: Павло Степанець