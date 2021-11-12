Словацька сторона визнає усі наявні в Україні вакцини від коронавірусу.

Словаччина стала 12-ю країною, що вирішила залишитися відкритою для туристів з України після її виключення з "зеленого списку" Євросоюзу.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації. Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України", – написав міністр.

Умови в'їзду до Словаччини для українців

З 11 листопада 2021 року Словацька Республіка запроваджує заборону на приватні та туристичні поїздки для громадян України, окрім тих, що пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. З моменту завершення курсу вакцинації має пройти принаймні 14 днів, але не більше, ніж 12 місяців.

Читайте такожУїк-енд в Братиславі: що робити, якщо вас раптом занесло в столицю СловаччиниСловаччина визнає українські сертифікати вакцинації в додатку "Дія" або паперове свідоцтво ВООЗ, видане сімейним лікарем, англійськю мовою. Потрапити до країни можна з такими вакцинами: BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Spikevax (Moderna), AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson&Johnson/Janssen, Pharmaceuticals (Janssen), Covaxin (Bharat Biotech), Sinopharm та Sinovac (CoronaVac).

Для в’їзду на територію Словаччини всі особи віком від 12 років та 2 місяців зобов’язані зареєструватись за посиланням, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити реєстрацію під час перебування на території країни.

У разі прибуття на територію Словаччини повітряним транспортом, особа повинна до виїзду заповнити форму за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Нідерланди, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Автор: Марина Григоренко