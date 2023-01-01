Деякі пасажири зустрічали Новий 2023-й рік у потягах / фото прес-служби "Укрзалізниці"

Для деяких українців вже стало своєрідною традицією зустрічати Новий рік у потязі. Цьогоріч любителів такої романтики стало набагато менше у порівнянні з минулими роками.

Як повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", 2023-й рік у поїздах УЗ зустріли 6 тисяч 200 пасажирів. Також залізничники опублікували фото людей, які провели 2022-й у вагонах. Й навіть пожартували:

"Що всередині підстаканників — в новорічну ніч не запитували". 

Для порівняння: у 2022-му Новий рік у потягах "Укрзалізниці" зустріли близько 10 тисяч пасажирів. Цьогоріч охочих значно менше, причина очевидна - велика війна.

Фото УЗ 01 січня 2023
Фото УЗ 01 січня 2023
Фото УЗ 01 січня 2023
Фото УЗ 01 січня 2023
Фото УЗ 01 січня 2023

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що майже 900 тисяч пасажирів здійснили подорож на поїзді № 45/46 Ужгород — Лисичанськ цього року. Цей потяг має маршрут понад 1650 кілометрів, що не найбільший показник для України. Але у перевезенні пасажирів та кількості зупинок на маршруті він - рекордсмен.

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