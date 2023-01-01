2023-й у потягах вирішили зустріти понад 6 тисяч пасажирів.

Для деяких українців вже стало своєрідною традицією зустрічати Новий рік у потязі. Цьогоріч любителів такої романтики стало набагато менше у порівнянні з минулими роками.

Як повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", 2023-й рік у поїздах УЗ зустріли 6 тисяч 200 пасажирів. Також залізничники опублікували фото людей, які провели 2022-й у вагонах. Й навіть пожартували:

"Що всередині підстаканників — в новорічну ніч не запитували".

Для порівняння: у 2022-му Новий рік у потягах "Укрзалізниці" зустріли близько 10 тисяч пасажирів. Цьогоріч охочих значно менше, причина очевидна - велика війна.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що майже 900 тисяч пасажирів здійснили подорож на поїзді № 45/46 Ужгород — Лисичанськ цього року. Цей потяг має маршрут понад 1650 кілометрів, що не найбільший показник для України. Але у перевезенні пасажирів та кількості зупинок на маршруті він - рекордсмен.

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