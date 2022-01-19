Західний напрямок був популярним весь рік.

Майже 900 тисяч пасажирів здійснили подорож на поїзді № 45/46 Ужгород — Лисичанськ цього року.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Цей потяг має маршрут понад 1650 кілометрів, що не найбільший показник для України. Але у перевезенні пасажирів та кількості зупинок на маршруті він є рекордсменом.

"899 725 пасажирів — стільки перевіз у 2021 році поїзд №45/46 Ужгород — Лисичанськ і це рекордний показник. Цей поїзд також має і найбільшу кількість зупинок — 43", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві скоро з'являться нові автобусні маршрути: куди можна буде доїхати

Також перевізник опублікував 5 маршрутів поїздів далекого сполучення з найбільшою кількістю зупинок у 2021 році. Це:

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ (43 зупинки);

№ 68/67 Маріуполь — Львів (37 зупинок);

№ 69/70 Маріуполь — Львів (32 зупинки);

№ 120/119 Львів — Запоріжжя (33 зупинки);

№ 13/14 Київ — Солотвино (29 зупинок).

Нагадаємо, під час свят на західний напрямок у період новорічних та різдвяних свят припало 44% пасажиропотоку "Укрзалізниці".

Вас також можуть зацікавити новини: