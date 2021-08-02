Вакциновані українці можуть подорожувати до більшості країн Європи / фото REUTERS

В Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, до яких європейських країн можуть без додаткових умов вирушити в подорож ті українці, які вже мають дві дози вакцини.

Про це повідомили на сторінці електронної системи Helsi в Facebook.

Зокрема, ті, хто отримав дві дози Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Spikevax від Moderna або AstraZeneca, можуть вирушити до:

  • Франція
  • Іспанія
  • Швеція
  • Німеччина
  • Фінляндія
  • Італія
  • Румунія
  • Греція
  • Болгарія
  • Австрія
  • Сербія
  • Грузія
  • Литва
  • Латвія
  • Хорватія
  • Боснія і Герцеговина
  • Словаччина
  • Швейцарія
  • Молдова
  • Туреччина
  • Словенія
  • Чорногорія
  • Люксембург

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Ті, хто отримав дві дози CoronaVac від Sinovac, можуть вирушити до:

  • Усіх країн, перелічених вище, за виключенням Франції, Румунії, Литви, Латвії, Хорватії та Люксембурга.

При цьому до таких країн, як Данія, Нідерланди та Албанія, можливий в’їзд без жодних сертифікатів.

Водночас в МОЗ попереджають, що при в’їзді до країн Європи потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою. Український електронний сертифікат у ЄС поки не дійсний.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 липня 2021 року 124 країни світу відкрили свої кордони для подорожей українських громадян у період пандемії коронавірусу.

Автор: Марина Григоренко