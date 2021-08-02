Вакциновані українці можуть подорожувати до більшості країн Європи - загалом 23.

В Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, до яких європейських країн можуть без додаткових умов вирушити в подорож ті українці, які вже мають дві дози вакцини.

Про це повідомили на сторінці електронної системи Helsi в Facebook.

Зокрема, ті, хто отримав дві дози Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Spikevax від Moderna або AstraZeneca, можуть вирушити до:

Франція

Іспанія

Швеція

Німеччина

Фінляндія

Італія

Румунія

Греція

Болгарія

Австрія

Сербія

Грузія

Литва

Латвія

Хорватія

Боснія і Герцеговина

Словаччина

Швейцарія

Молдова

Туреччина

Словенія

Чорногорія

Люксембург

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Ті, хто отримав дві дози CoronaVac від Sinovac, можуть вирушити до:

Усіх країн, перелічених вище, за виключенням Франції, Румунії, Литви, Латвії, Хорватії та Люксембурга.

При цьому до таких країн, як Данія, Нідерланди та Албанія, можливий в’їзд без жодних сертифікатів.

Водночас в МОЗ попереджають, що при в’їзді до країн Європи потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою. Український електронний сертифікат у ЄС поки не дійсний.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 липня 2021 року 124 країни світу відкрили свої кордони для подорожей українських громадян у період пандемії коронавірусу.

Автор: Марина Григоренко