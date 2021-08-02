В Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, до яких європейських країн можуть без додаткових умов вирушити в подорож ті українці, які вже мають дві дози вакцини.
Про це повідомили на сторінці електронної системи Helsi в Facebook.
Зокрема, ті, хто отримав дві дози Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Spikevax від Moderna або AstraZeneca, можуть вирушити до:
- Франція
- Іспанія
- Швеція
- Німеччина
- Фінляндія
- Італія
- Румунія
- Греція
- Болгарія
- Австрія
- Сербія
- Грузія
- Литва
- Латвія
- Хорватія
- Боснія і Герцеговина
- Словаччина
- Швейцарія
- Молдова
- Туреччина
- Словенія
- Чорногорія
- Люксембург
Читайте такожШвейцарія відкрила кордони для українців: названо умови
Ті, хто отримав дві дози CoronaVac від Sinovac, можуть вирушити до:
- Усіх країн, перелічених вище, за виключенням Франції, Румунії, Литви, Латвії, Хорватії та Люксембурга.
При цьому до таких країн, як Данія, Нідерланди та Албанія, можливий в’їзд без жодних сертифікатів.
Водночас в МОЗ попереджають, що при в’їзді до країн Європи потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво про вакцинацію англійською мовою. Український електронний сертифікат у ЄС поки не дійсний.
Як повідомляв УНІАН, станом на 28 липня 2021 року 124 країни світу відкрили свої кордони для подорожей українських громадян у період пандемії коронавірусу.