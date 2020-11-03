Турецькі ЗМІ повідомляють, що загинула одна людина, врятовані 37. Загиблий був російським туристом.

Українських громадян не було на борту екскурсійного човна, що затонув біля турецької Аланії у Середземному морі.

Читайте такожУ Туреччині для туристів-дайверів відкриють затонулий броненосецьПро це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

"Сьогодні вранці в місті Аланія, провінція Анталія, затонув екскурсійний човен. На борту було близько 30 осіб. Наразі тривають рятувальні роботи. За попередньою інформацією туроператора, на борту не перебували громадяни України", - заявили у відомстві.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що загинула одна людина, врятовані 37. Загиблий був російським туристом.

Судно затонуло в 11.10 за місцевим часом в 50-100 м від берега.

Причини аварії розслідуються.

У Туреччині перекинувся і затонув катер з туристами. 33 людини змогли дістатися до скель, одна людина зникла безвісти.

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Автор: Віталій Саєнко