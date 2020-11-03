У Туреччині затонув туристичний катер / фото haberturk.com
У Туреччині біля берегів Анталії затонув туристичний катер, на борту якого було понад 30 осіб.
Читайте такожУкраїна оновила список "коронавірусних" країн: майже вся Європа відтепер " червона"
Про це повідомляє Haber Turk.
Як повідомляється, 33 людини змогли дістатися до скель, одна людина зникла безвісти.
На цей час тривають рятувальні роботи.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Український мандрівник-документаліст покаже, як проїхати Європу на автомобілі
- "Укрзалізниця" тимчасово припиняє продаж квитків з низки станцій (список поїздів)
- У Німеччині на місяць ввели частковий локдаун
- Україна домовилася з Google про спільний розвиток туризму
- ЧАЕС переведена на особливий режим роботи через COVID-19: туристів поки пускати не будуть
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.