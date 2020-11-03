У Туреччині затонув туристичний катер / фото haberturk.com

У Туреччині біля берегів Анталії затонув туристичний катер, на борту якого було понад 30 осіб.

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Про це повідомляє Haber Turk.

Як повідомляється, 33 людини змогли дістатися до скель, одна людина зникла безвісти.

На цей час тривають рятувальні роботи.

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Переклад: Катерина Лиманська