У Туреччині перекинувся і затонув катер з туристами (фото, відео)

На борту туристичного катера перебувало понад 30 осіб, одна з яких, швидше за все, загинула.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter