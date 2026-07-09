Хаос та черги в аеропортах: дев'ять країн ЄС закликали Брюсель спростити правила в’їзду

Зазначається, Євросоюз ще не готовий до нової біометричної системи прикордонного контролю.

Коаліція з дев'яти європейських країн закликала Брюссель продовжити дію гнучких правил для системи в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES), стверджуючи, що ЄС поки не готовий відмовитися від чинних запобіжних механізмів, повідомляє Politico.

У спільному листі від 7 липня, з яким ознайомилося видання, Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія повідомили єврокомісару з внутрішніх справ Магнусу Бруннеру, що перші місяці роботи системи виявили "значні труднощі", які не можна недооцінювати.

Міністри підтвердили свою підтримку нової системи в'їзду та виїзду, однак закликали Єврокомісію дозволити державам-членам і надалі використовувати передбачений у системі механізм надзвичайної гнучкості після 6 вересня 2026 року, коли термін його дії має завершитися.

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Механізм дозволяє прикордонним службам у виняткових випадках тимчасово призупиняти збір відбитків пальців і сканування облич мандрівників, щоб зменшити черги, водночас продовжуючи реєструвати всіх, хто в'їжджає до Шенгенської зони або залишає її.

У листі міністри також просять Єврокомісію надати письмові гарантії щодо цього питання до завершення терміну дії чинного механізму гнучкості.

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що Комісія вітає "чітке зобов'язання" цих країн повністю впровадити систему EES та забезпечити систематичну реєстрацію всіх мандрівників із країн, що не входять до Євросоюзу.

Він нагадав, що чинне законодавство вже передбачає механізми гнучкості, зокрема можливість тимчасово призупиняти збір біометричних даних у літній період. За його словами, Єврокомісія залишається у "тісному та конструктивному контакті з кількома державами-членами", які стикаються з труднощами на окремих пунктах пропуску.

Представники галузі вважають, що технічні й операційні проблеми навряд чи вдасться повністю усунути до початку вересня. Наразі Європейська комісія не давала жодних сигналів про намір продовжити дію чинних механізмів гнучкості після 6 вересня або ширше застосувати передбачену процедуру їхнього продовження.

EES (Entry/Exit System) – це цифрова система Європейського Союзу, яка вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, сканування відбитків пальців і зображення обличчя під час перетину кордону. Йдеться про цифрову базу даних, яка автоматично фіксує перетин кордону громадянами третіх країн (зокрема українцями).

Правила в'їзду до ЄС – останні новини

Запуск нової системи онлайн-авторизації ETIAS, яка буде обов'язковою для в'їзду до країн ЄС, найімовірніше перенесуть на наступний рік. Причиною ймовірного перенесення стали труднощі, що виникли після запуску електронної системи прикордонного контролю EES.

Як раніше стало відомо, через довгі черги, що утворилися після запровадження EES, частина пасажирів не встигала на рейси, а авіакомпаніям доводилося відправляти літаки з незаповненими місцями.

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