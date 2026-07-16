Ryanair попередив пасажирів 15 аеропортів Європи про затримки

Ірландський лоукостер Ryanair попередив пасажирів 15 популярних аеропортів Європи про затримки на тлі хаосу, пов'язаного із запуском нової системи паспортного контролю на в’їзді до ЄС.
Зокрема, проблеми очікуються в таких аеропортах:
- Лісабон (Португалія)
- Південний Тенеріфе (Іспанія)
- Мадрид (Іспанія)
- Лансароте (Іспанія)
- Аліканте (Іспанія)
- Малага (Іспанія)
- Мілан-Бергамо (Італія)
- Мілан-Мальпенса (Італія)
- Верона (Італія)
- Париж-Бове (Франція)
- Берлін (Німеччина)
- Кельн (Німеччина)
- Франкфурт-Хан (Німеччина)
- Краків (Польща)
- Будапешт (Угорщина)
Як пише Express, у зв'язку з цим бюджетний перевізник закликає пасажирів прибувати до зазначених аеропортів заздалегідь, якщо вони прямують до країн, що не входять до Шенгенської зони, або здійснюють транзит через них.
Країни ЄС просять відкласти запровадження нової системи в'їзду до ЄС
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, влада Євросоюзу розробляла нову систему в'їзду з третіх країн протягом кількох років, однак її запуск постійно відкладався через неготовність місцевих аеропортів та прикордонних служб. У підсумку система запрацювала в тестовому режимі з жовтня 2025 року, а в квітні 2026 року її запустили повноцінно.
Втім, практично відразу стало зрозуміло, що країни провалили підготовку до її запуску – у багатьох аеропортах ЄС спостерігалися величезні черги та багатогодинні затримки. У розпал літнього сезону відпусток ситуація досягла критичної точки, тож близько десятка країн Євросоюзу закликали Брюссель спростити правила в’їзду хоча б до кінця туристичного сезону.
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