Ryanair попередив пасажирів 15 аеропортів Європи про затримки

Пасажирів закликають прибувати до цих аеропортів заздалегідь.

Ірландський лоукостер Ryanair попередив пасажирів 15 популярних аеропортів Європи про затримки на тлі хаосу, пов'язаного із запуском нової системи паспортного контролю на в’їзді до ЄС.

Зокрема, проблеми очікуються в таких аеропортах:

Як пише Express, у зв'язку з цим бюджетний перевізник закликає пасажирів прибувати до зазначених аеропортів заздалегідь, якщо вони прямують до країн, що не входять до Шенгенської зони, або здійснюють транзит через них.

Відео дня

Країни ЄС просять відкласти запровадження нової системи в'їзду до ЄС

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, влада Євросоюзу розробляла нову систему в'їзду з третіх країн протягом кількох років, однак її запуск постійно відкладався через неготовність місцевих аеропортів та прикордонних служб. У підсумку система запрацювала в тестовому режимі з жовтня 2025 року, а в квітні 2026 року її запустили повноцінно.

Втім, практично відразу стало зрозуміло, що країни провалили підготовку до її запуску – у багатьох аеропортах ЄС спостерігалися величезні черги та багатогодинні затримки. У розпал літнього сезону відпусток ситуація досягла критичної точки, тож близько десятка країн Євросоюзу закликали Брюссель спростити правила в’їзду хоча б до кінця туристичного сезону.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.