В Китаї утворився цілий культ панд, тож покарання забороною відвідувати їх у зоопарку тут нікого не дивує.

Дослідницька база розведення великих панд у місті Ченду (китайська провінція Сичуань) наклала довічну заборону на відвідування 12 туристам, які погано поводилися з тваринами. Про це пише CNN із посиланням на офіційну заяву закладу.

Зазначається, що 12 осіб віком від 26 до 61 року отримали довічну заборону на доступ до центру за те, що вони кидали "пагони бамбука, палички від льодяників, сигарети, яйця або хліб і плювали в ігрову зону панд". Наголошується, що самі панди від дій зухвальців не постраждали.

У своїй заяві дослідницька база не розкрила не лише імена порушників, але навіть їхнє громадянство. Разом з тим зазначається, що йдеться не про одну групу зухвальців, а про низку інцидентів, які сталися з квітня по червень цього року.

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На веб-сайті бази, яка є одним з найпопулярніших туристичних об’єктів Ченду, є докладні інструкції для відвідувачів.

"Будь ласка, подбайте про свою безпеку та безпеку тварин. Зберігайте тишу та тримайтеся подалі від тварин; заборонено смітити, випльовувати, кидати їжу в зону активності тварин та вчиняти інші дії, що загрожують безпеці тварин", – йдеться в інструкції.

Інші туристичні новини про Китай

Як писав УНІАН, зоопарк міста Тайчжоу (провінція Цзянсу, східний Китай) зазнав нищівної критики після того, як спробував виставити у вольєрі собак, пофарбованих під ведмедів виду велика панда. Відвідувачі швидко зметикували, що посаджені до вольєрів тварини є звичайними собаками породи чау-чау – просто пофарбованими під панд.

Також ми розповідали, що "найвищий водоспад Китаю" виявився частково рукотворним. Оскільки з природних причин в ньому дуже мало води значну частину року, адміністрація природного парку почала підживлювати його водою з труби.

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