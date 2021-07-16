Країни в індивідуальному порядку вирішуватимуть, чи пускати на свою територію туристів з України.

Українські сертифікати вакцинації не дають українцям можливості вільно відправитися подорожувати до країн Євросоюзу. Попри те, що українська держава опинилася в "зеленій зоні", кожна з країн ЄС в індивідуальному порядку вирішуватиме, чи пускати їй на свою територію туристів з України.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив провідний експерт МОЗ у боротьбі з коронавірусною інфекцією Сергій Дубров.

Лікар нагадав, що Австрія і Нідерланди дозволяють в'їжджати на території своїх держав особам, які вже як два тижні вакцинувалися. Однак та ж Італія в'їзд іноземцям за такої умови не дозволяє.

За словами Дуброва, COVID-паспорти не відкривають повністю кордони ЄС. Тому українським туристам необхідно уточнювати на сайті Міністерства закордонних справ, які країни можна їм відвідувати з метою туристичних поїздок.

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"Ковідні сертифікати, ті, що зараз в додатку "Дія", для тих, хто встиг їх отримати, оскільки вони тестуються, дійсно містять інформацію про номер паспорта і про назву вакцини, якою вакцинувалися, інформацію, коли вакцинувалися, і термін дії сертифіката. Але поки цей сертифікат не дає права вільно подорожувати в країни ЄС. Треба дивитися на сайті МЗС конкретно по кожній країні. Ряд країн дійсно дозволяє вакцинованим українцям з метою туризму відвідувати країни", - підкреслив Сергій Дубров.

Сертифікати вакцинації в Україні - визнання

У травні МЗС України розпочало роботу над двосторонньою угодою щодо визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Першою країною Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 5 липня українські Covid-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "дія".

У Греції пообіцяли визнати українські сертифікати вакцинації від COVID-19.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофод взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

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Автор: Денис Прядко