Зокрема, з 1 лютого застосовуватиметься індивідуальний підхід до кожного мандрівника з сертифікатом вакцинації без урахування регіону ЄС, з якого він прибув.

В Європейському Союзі змінили рекомендацію для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Зокрема, Рада ЄС схвалила рекомендацію щодо скоординованого підходу для сприяння безпечним вільним подорожам під час пандемії COVID-19.

Нова рекомендація враховує значне збільшення щеплень від коронавірусу і швидке впровадження цифрових COVID-сертифікатів.

У зв'язку з цим сказано, що рекомендація набуде чинності 1 лютого 2022 року.

Відповідно до нових правил, пов'язані із COVID-19 заходи мають застосовуватися з урахуванням статусу особи замість ситуації на регіональному рівні, за виключенням районів, де вірус розповсюджується на дуже високому рівні.

У зв'язку з цим визначальним чинником для подорожей має бути дійсний цифровий COVID-сертифікат, який засвідчує вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту або одужання.

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Індивідуальний підхід має істотно спростити чинні норми, що застосовуються до пересування, і забезпечити додаткову чіткість та передбачуваність для мандрівників.

При цьому мандрівники, які мають дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС, не повинні підлягати додатковим обмеженням для вільного пересування.

Такі сертифікати повинні мати дані про щеплення вакцинами, схваленими в ЄС, якщо пройшло не менше 14 днів і не більше 270 з дня отримання останньої дози або якщо людина отримала бустерну дозу. Країни-члени також повинні приймати сертифікати вакцинації з вакцинами, схваленими національними владами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Водночас, якщо мандрівник пред'являтиме сертифікат про ПЛР-тест, то він має бути зроблений не більше ніж за 72 години до мандрівки, або негативний терміновий антиген-тест не більше ніж за 24 години до подорожі.

Сертифікат про одужання має вказувати, що минуло не більше 180 днів з дати отримання результату про перший позитивний тест.

Разом з тим у осіб, які не мають цифрових COVID-сертифікатів, можуть вимагати здати тест до поїздки або не пізніше ніж за 24 години після прибуття. Особи з особливими потребами, транзитні пасажири та діти до 12 років можуть звільнятися від цієї вимоги.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань повинен продовжити публікувати мапу регіонів країн-членів з потенційним ризиком інфікування відповідно до "світлофорної" системи (зелений, помаранчевий, червоний і темно-червоний).

"На основі цієї мапи країни-члени мають застосовувати заходи щодо поїздок до темно-червоних зон та з них, де вірус розповсюджується на дуже високому рівні. Вони повинні застерігати від здійснення усіх несуттєвих поїздок і вимагати від людей, які прибувають з цих зон і не мають свідоцтв про вакцинацію чи про одужання, здавати тест перед відльотом і відправитись на самоізоляцію після прибуття", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія рекомендувала з 1 березня 2022 року пускати усіх вакцинованих туристів із третіх країн до Європейського Союзу. А невакциновані громадяни не зможуть відвідувати ЄС.

З 10 січня особи з COVID-сертифікатами зможуть в'їжджати в ЄС у тому разі, якщо документ засвідчуватиме, що з часу повної вакцинації двома дозами не пройшло ще 9 місяців, бо в іншому випадку вакцинація не буде визнаватися дійсною.

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