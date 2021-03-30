На даний момент МОЗ Кіпру відносить Україну до країн "червоної" зони, а тому українським туристам потрібно буде зробити два ПЛР-тесту.

Міністерство охорони здоров'я Кіпру 29 березня 2021 року оновило список країн, громадяни яких можуть в'їжджати на острів за певних умов.

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Згідно з документом, Україна з 29 березня перемістилася з "сірої" в "червону" зону, і, таким чином, українські туристи вже з 1 квітня 2021 року зможуть поїхати відпочивати на Кіпр, як і прогнозувалося раніше.

Як відзначають в прес-службі Посольства України в Республіці Кіпр, громадянам країн "червоної" зони, серед яких і українці, для в'їзду на острів слід виконати наступні умови:

Зареєструватися на платформі CyprusFlightPass та отримати особисту картку доступу до вильоту. Це правило стосується всіх без винятку пасажирів, включаючи дітей.

Мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого в сертифікованій лабораторії на території України не пізніше ніж за 72 години до вильоту (тест повинен бути англійською мовою).

По прильоту на Кіпр пройти повторний ПЛР-тест за свій рахунок - вартість становить 30 євро в аеропорту Ларнаки і 32 євро в аеропорту Пафосу. Результат тесту буде переданий мандрівникові через SMS протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на домашній самоізоляції. Діти до 12 років звільняються від необхідності тестування.

Бути готовими надати документи, що підтверджують: мету поїздки (місце проживання - оплачений готель, договір оренди квартири і т.д.); фінансові кошти (на весь час перебування на Кіпрі мінімум 50 євро на добу); намір повернутися в Україну (оплачений зворотний авіаквиток).

При цьому в посольстві попереджають, що при плануванні подорожей варто враховувати, що ситуація з коронавірусом в світі постійно змінюється і не може бути прогнозованою на 100%. При цьому Кіпр переглядає "зонування" інших держав щотижня. Відповідно, наступного разу дізнатися, до якої зони належить Україна, можна буде 5 квітня 2021 року.

Куди ще можуть поїхати українські туристи в 2021 році

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Автор: Марина Григоренко