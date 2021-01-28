Пасажири, що прибувають до Грузії повинні будуть представити результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) планує відновлення рейсів з Києва до Тбілісі з 31 січня 2021 року, повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожЗанурення в Грузію. Репортаж 18+

«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує відновлення рейсів до Тбілісі з 31 січня 2021 року. Рестарт відновить не лише пряме авіасполучення між столицями України й Грузії, а й забезпечить міжнародний трафік перевізника додатковими зручними стикуваннями в Києві», - сказано в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що, після офіційного зняття обмежень на авіаперельоти владою Грузії, сполучення з Тбілісі рейсами МАУ буде можливим двічі на тиждень: щоп'ятниці і щонеділі, з поверненням до Києва щосуботи і щопонеділка.

«У перспективі, з 1 березня 2021 року МАУ розраховує збільшити кількість частот на даному напрямку до 4 рейсів на тиждень», - сказано в повідомленні.

Коли Грузія відкриється для туристів

Раніше в січні столо відомо про плани Грузії відновити регулярне авіасполучення з 1 лютого 2021 року.

Пізніше глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе повідомив, що з 1 лютого, після відновлення регулярного авіасполучення, пасажири, що прибувають до Грузії повинні будуть представити результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.

Відзначимо, в травні 2020 року Грузія заявила про плани стати першою країною світу, яка відкриє кордони для туристів після першого карантину. Однак заплановане на 1 липня відновлення міжнародного туризму в Грузії так і не відбулося через стрімке зростання кількості випадків інфікування коронавірусом в країні. Більш того, Грузія взагалі не змогла відкритися в 2020 році.

Довідка УНІАН. Авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» засновано в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець