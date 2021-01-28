Грузія планує відкритися для туристів з 1 лютого / фото УНІАН

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) планує відновлення рейсів з Києва до Тбілісі з 31 січня 2021 року, повідомила прес-служба компанії.

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«Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує відновлення рейсів до Тбілісі з 31 січня 2021 року. Рестарт відновить не лише пряме авіасполучення між столицями України й Грузії, а й забезпечить міжнародний трафік перевізника додатковими зручними стикуваннями в Києві», - сказано в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що, після офіційного зняття обмежень на авіаперельоти владою Грузії, сполучення з Тбілісі рейсами МАУ буде можливим двічі на тиждень: щоп'ятниці і щонеділі, з поверненням до Києва щосуботи і щопонеділка.

«У перспективі, з 1 березня 2021 року МАУ розраховує збільшити кількість частот на даному напрямку до 4 рейсів на тиждень», - сказано в повідомленні.

Коли Грузія відкриється для туристів

Довідка УНІАН. Авіакомпанію «Міжнародні авіалінії України» засновано в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець