Місцева влада вклала значні кошти в оздоблення міста. Тепер там є чим зайнятися і цікаво провести відпустку.

Крихітне андалузьке містечко Комарес знайшло щасливий баланс між місцевими жителями та туристами.

Колишній житель містечка Марк Джонс розповів, що воно розташоване за годину їзди від Малаги в гірській місцевості під назвою Ахаркія, яка не дуже відома серед туристів, пише The Independent. Видання зазначило, що населення в містечку помітно скоротилося і постаріло, тому для процвітання йому все таки потрібні туристи.

Місцева влада вклала значні кошти в оздоблення міста. Бетонні або ґрунтові доріжки замінили бруківкою. Керамічний кооператив виготовив привабливі пояснювальні знаки, що розповідають історію містечка з моменту його виникнення як арабської фортеці. Вони зробили десятки нових паркувальних місць під містечком, і, як зазначив Джонс, кілька років поспіль вони залишалися порожніми.

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Загалом, як сказав Джонс, це тихе містечко, але в центрі Комареса кипить життя - на головній площі галас - голоси, музика, стукіт склянок і тарілок.

"Головна площа переповнена. Офіціанти, що розносять каву, пиво, салати і тарілки смаженої риби, бігають туди-сюди між баром La Plaza і сусіднім рестораном Robert's. Внутрішній двір готелю Verde Olivia теж робить добрі справи", - йдеться в матеріалі.

На оглядовому майданчику відвідувачі збираються разом, милуючись краєвидами узбережжя та величними обрисами місцевої гори Ла Марома.

Також у містечку можна побачити групи альпіністів. Через гори проходить зіплайн, і Комарес швидко стає магнітом для скелелазіння. Також туристам будуть доступні неймовірні піші та велосипедні прогулянки і сувенірні крамниці з місцевими товарами, від яких покупці залишаться в захваті. І тепер, констатував Джонс, на стоянках біля містечка ніде припаркуватися.

"У горах укорінюється тихіша, цивілізованіша і доброзичливіша форма сільського туризму", - вважає Джонс і додає, що, на відміну від попередніх років, ви обов'язково отримаєте ночівлю і хорошу їжу, і (також на відміну від попередніх років) вам краще забронювати номер заздалегідь.

Найкращий готель і ресторан у Комаресі - це Verde Olivia на площі. Ви також знайдете гідну їжу в Roberts і Mirador de la Axarquia.

Раніше УНІАН.Туризм називав найкращі міста для життя в Іспанії. Загалом же ця країна є однією з найкращих у світі для проживання іноземців.

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