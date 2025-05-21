Острову вдалося зберегти свою "незайману природну красу" при "мінімальному розвитку".

У Туреччині є острів, який називають відповіддю країни на Мальдіви. Цей острів, під назвою Сулуада, розташований біля узбережжя Анталії, одного з провідних туристичних напрямків.

Але навіть незважаючи на цю обставину, острів досі абсолютно безлюдний, що робить його справжнім порятунком для туристів, які бажають сховатися від натовпу, пише Dailymail. Видання зазначило, що потрапити на острів можна, здійснивши 40-хвилинну поїздку на човні з Анталії.

Villa Plus Turkey описує острів так: "Туристів зустрічає краєвид, який здається таким, що зійшов прямо з листівки. Берегова лінія острова облямована дрібним, пудрово-білим піском, а блакитні води ваблять до освіжаючого купання".

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В описі також ідеться про те, що острову вдалося зберегти свою "незайману природну красу" за "мінімального розвитку". А кришталево чиста вода Сулуади - це рай для диких тварин. Там туристи можуть побачити дельфінів і тюленів-монахів.

Загалом на Сулуаді є два пляжі, придатні для купання, а туристи також можуть вирушити вглиб острова, щоб прогулятися серед оливкових дерев.

А на Tripadvisor туристи, які побували на острові, залишили такі відгуки: "Чудовий пляж. Гарний пейзаж"; "Турецькі Мальдіви. Чудове море. Вода ідеально чиста".

Відпочинок у Туреччині

Затребуваність відпочинку в Туреччині цього сезону помітно зросла. Це підтверджує і дослідження туристичної компанії On the Beach, яке показало, що Туреччина є найпопулярнішим місцем для літнього відпочинку у 2025 році.

Зокрема, тільки серед британців бронювання в Туреччині зросло на 54% за два роки, а Анталья стала одним із провідних туристичних напрямків країни.

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