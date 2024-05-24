Ймовірною причиною інциденту на Майорці в поліції називають перевантаження тераси ресторану.

Унаслідок обвалення будівлі ресторану на пляжі популярного іспанського курорту Майорка загинуло четверо людей, ще щонайменше 16 дістали поранення, зокрема "дуже серйозні".

Як повідомляє Sky News, дах двоповерхового ресторану Medusa Beach Club у Пальмі обвалився 23 травня 2024 року приблизно о 20:30 за місцевим часом.

Слідство наразі ще з'ясовує причину інциденту, проте один із представників місцевої поліції в коментарі іспанській радіостанції RNE повідомляв, що тераса ресторану могла обвалитися через надмірну вагу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше влада іспанських Балеарських островів, найбільшими з яких є популярні серед тусовщиків місця відпочинку Майорка, Менорка, Ібіца і Форментера, вирішила посилити правила роботи для питних закладів і човнів для вечірок.

Зокрема, нові правила забороняють розпивання спиртних напоїв на вулицях у ключових туристичних зонах островів Ібіца і Майорка, за винятком терас та інших ліцензованих територій. Штрафи за порушення варіюватимуться від 500 до 1500 євро. При цьому алкоголь не продаватимуть у магазинах з 21:30 до 8 ранку.

При цьому водним суднам для вечірок, що продають алкоголь на борту, також буде заборонено перебувати в межах майже 2 кілометрів від зазначених зон. Також там буде заборонено посадку і висадку пасажирів.

Усі зазначені заходи було вжито для боротьби з надмірним туризмом на Балеарських островах, які вже не перший рік намагаються відвадити галасливих туристів-тусовщиків та натомість привабити спокійних сімейних відпочивальників.

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