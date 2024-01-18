Болгарія отримала титул "Пріоритетний напрямок" для просування серед туристів у 2024 році.

Європейська асоціація турагентів та туроператорів (ECTAA) та Міністерство туризму Болгарії домовились про спільну кампанію з просування цієї країни як виняткового туристичного напрямку в 2024 році.

Як повідомили в прес-службі асоціації, завдяки привабливому поєднанню культурної спадщини, історичного багатства, безперебійного транспортного сполучення і вражаючих природних ландшафтів Болгарія здатна подарувати незабутні враження кожному мандрівникові.

Згідно з угодою, приблизно 80 тисяч європейських професіоналів у сфері туризму отримають пропозиції, що спонукатимуть їх розглядати Болгарію як найкращий вибір для їхніх клієнтів.

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Також асоціація допомагатиме країні з рекламною кампанією в соцмережах, промотуючи Болгарію як привабливий напрямок для тих, хто шукає автентичну, незайману природу з акцентом на екологічно безпечну подорож.

Що Болгарія може запропонувати туристам

Болгарія є однією з "темних конячок" для туристів в Європі. Ця південна країна може запропонувати туристам найрізноманітніший відпочинок. Наприклад, не так давно болгарський гірськолижний курорт Боровець назвали найбільш бюджетним напрямком в Європі для любителів зимового активного відпочинку. Також покататися на лижах в Болгарії можна в Банско та інших гірськолижних курортах.

Любителям культурного відпочинку підійдуть великі міста Софія і Пловдив, а за пляжним відпочинком можна відправитися в Бургас, Варну або Несебар. Фанатів активного літнього відпочинку на природі можуть зацікавити національні парки Ріла і Пірін.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Mabrian за допомогою штучного інтелекту встановили, що Італія буде найпопулярнішим серед туристів напрямком в Європі у 2024 році.

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