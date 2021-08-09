Після шторму відпочивальники наочно переконалися в тому, наскільки сміття забруднює море і пляж.

У Кирилівці після шторму на узбережжя викинуло гору недопалків. Медузи, блохи, водорості та інші "витівки" природи навряд чи зрівняються з наслідками того, як люди своїми ж руками засмічують море і пляжі.

Відео з горою недопалків з'явилося на сторінці видання mv в Instagram.

Так, на вихідних в Кирилівці була сильна злива і шторм, після чого на берег викинуло безліч сміття. Відпочивальники помітили, що на одному з пляжів природа "дала відповідь" людині та "повернула" назад сигаретні недопалки, які люди постійно заривають в пісок або кидають в море.

Відзначається, що гору недопалків викинуло на один з центральних пляжів. Хто займеться прибиранням сміття і чи зупинить ця подія подальше забруднення узбережжя - залишається загадкою.

Читайте також"Смертний вирок тварині": у Британії суд дозволив стратити альпаку (відео)У коментарях користувачі пишуть, що курці на пляжах постійно викидають недопалки прямо на пісок, а вітер забирає все сміття в море. Багато людей відкрито ігнорує правила і не звертає уваги на сміттєві баки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Житомирі нечистоти злили в річку, через це там масово гине риба.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко